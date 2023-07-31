Как выдавливать соус из пакетика до последней капли: хитрый трюк с крышкой

Многие неправильно используют пакетики с соусом из фольги

Добавление соуса в момент приготовления пищи помогает придать блюдам приятный аромат, остроту, кислинку или сладость. Покупной соус или томатная паста в маленьких пакетиках обычно выдавливают проводя пальцами или скручивая упаковку как тюбик зубной пасты. Но есть способ, который поможет выдавить каждую каплю содержимого пакета без особых усилий и не вымазать при этом пальцы.

Блогер Андре в своем аккаунте @andrelifehack в TikTok поделился лайфхаком, который позволит не выбрасывать драгоценный соус.

Для того чтобы опустошить пакеты с томатной пастой, вам просто нужно разрезать верхнюю часть пакета, поместить его на край кастрюли или сковороды и сверху накрыть крышкой, удерживая пакет внутри.

Затем нужно медленно вытащить пакет из кастрюли, удерживая крышку сверху, чтобы создать давление, которое вытолкнет содержимое пакета в кастрюлю.

Точно так же содержимое пакетика можно выдавить и в соусницу, используя для этого небольшую крышку или блюдце.

Благодаря этой хитрости пакет опустошается полностью, соус без разбрызгиваний попадает прямо в кастрюлю или сковороду, а руки остаются чистыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем на бутылку с подсолнечным маслом нужно надевать ватный диск.