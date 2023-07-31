Отпугивает мух лучше любого магазинного спрея: из чего сделать мощный репеллент

Справиться с назойливыми мухами помогут подручные средства

В теплое время года в домах появляется больше нежелательных гостей-насекомых. Не спешите тратить деньги на магазинные репелленты, ведь избавиться от мух можно с помощью самодельного средства.

Чтобы отпугнуть мух, сделайте мощный раствор из подручных компонентов. Действенным лайфхаком поделилось издание Mirror.

Так, каждый может с легкостью сделать репеллент из водки. Это ключевой ингредиент самодельного средства, так как запах алкогольного напитка мухи ненавидят.

Как сделать спрей от мух

Все, что требуется, взять распылитель и смешать в нем одну чашку водки с чайной ложкой органического масла лимонного эвкалипта и двумя чайными ложками сока алоэ вера. Как применять самодельное средство? Просто распыляйте жидкость на все места и поверхности в доме, которые обычно привлекают мух. Такой трюк точно отпугнет насекомых.

Стоит добавить, что этот репеллент поможет решить проблему с другим надоедливым насекомым, атакующим жилища летом. Чтобы отвадить комаров, вы можете нанести немного спрея на кожу, особенно уделив внимание лодыжкам и запястьям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом способе борьбы с комарами. Избавиться от насекомых можно без использования химикатов. Определенные комнатные растения чудесно отпугивают комаров.