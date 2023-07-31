Хитрый кулинарный трюк: одна деталь сделает вареный рис невероятным

Вкус блюда заиграет новыми нотками

Мы рассказывали об одном хитром трюке с монеткой, который поможет сварить макароны. Теперь делимся интересным способом приготовления риса. Он предполагает использование чайных пакетиков при приготовлении рисовой каши.

Об оригинальном способе использования фасованного чая рассказали на Ukr.Media. Эксперты. Попытайтесь, если хотите научиться готовить его вкуснее или ищете альтернативы привычному вкусу.

Об этом способе приготовления каши знают опытные. Вкус блюда сыграет новыми нотками. Понадобятся только чайные пакетики.

Возьмите два пакетика с черным чаем и поместите их в глубокую емкость. Туда же следует вылить примерно пол-литра кипятка.

Через несколько минут достаем настойки чайные мешочки. А в оставшуюся заварку выкладываем промытый рис. Затем ставим посуду на плиту и приступаем к варке каши.

С чайной основой блюдо приобретет необычный и очень яркий вкус. Также этот рис станет еще более полезным — за счет калия и фосфора. Кстати, чтобы рис был вкусный, его обязательно нужно мыть. Но, как выяснилось, это правило касается не всех круп.