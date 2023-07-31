Одна "пустая стирка" устранит неприятный запах в стиральной машине: что залить в барабан

Периодически убирайте плесень с уплотнителя в стиральной машине, ведь это одна из причин вони

При длительном использовании в стиральной машине может возникнуть неприятный запах. Однако с ним справится одна "пустая стирка" с "секретным" ингредиентом в барабане.

Чтобы устранить вонь из стиральной машины, воспользуйтесь эффективным лайфхаком с уксусом. Об этом рассказывает издание Express.

Обычный столовый уксус часто используется при уборке дома. Поможет этот ингредиент и с проблемой неприятного запаха в стиральной машине. Уксус станет отличной альтернативой дорогим магазинным средствам.

Неприятный запах в стиральной машине: как убрать

Чтобы использовать экологически чистый ингредиент для очистки стиральной машины, просто установите режим стирки с наивысшей температурой, он же обычно самый продолжительный. Добавьте около 950 мл уксуса прямо в барабан, запустите процесс. После завершения стирки оставьте дверцу машины открытой, чтобы она просушилась на воздухе.

Кроме того, рекомендуется протереть дверцу и резиновые уплотнители прибора тем же уксусом и влажной тряпкой. К слову, уксус добавляют и при стирке вещей, вопреки распространенному мнению, жидкость не оставляет резкого аромата на одежде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о частых ошибках, которые портят стиральную машину. Если следовать простым правилам, то "помощница" прослужит намного дольше.