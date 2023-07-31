Самодельная ловушка заманит всех мошек на кухне: ловкий лайфхак

Избавиться от нежелательных мошек можно без магазинных спреев-репеллентов

В жаркую погоду всевозможные насекомые так и норовят проникнуть в доме. Особенно страдает от атак плодовых мушек, мошек и мух кухня, однако есть способ завлечь непрошеных гостей в самодельную ловушки.

Сделать приманку для плодовых мушек легко своими руками. Об эффективном лайфхаке рассказало издание Express.

Ловушка для мошек своими руками

В посуду налейте яблочный уксус и добавьте каплю жидкости для мытья посуды. Накройте тарелку пищевой пленкой, проколите в ней несколько отверстий. Насекомые проникнут внутрь, начнут тонуть и погибнут. Бонус этого лайфхака в том, что благодаря сильному запаху яблочного уксуса мошки быстро попадут в ловушку, так что избавиться от насекомых на кухне вы сможете всего лишь за несколько часов.

Сахарная приманка для мух

Если яблочного уксуса под рукой не оказалось, то есть простая, но эффективная альтернатива. Ключевой ингредиент, который привлечет мух, что-нибудь сладкое, например, мед, сироп или сахар.

Вам нужно наполнить небольшую стеклянную банку водой, добавить одну чайную ложку сахара и поставить емкость на кухне. Как только мухи попали в банку, вылейте ее и повторите процесс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отвадить мух от жилища поможет мощный спрей. Для приготовления репеллента нужны лишь подручный средства.