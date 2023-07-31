Названа самая лучшая температура при стирке: и микробы убивает, и энергию экономит

Если включать горячий цикл стирки, тратится больше света

Температура стирки – важный критерий, который влияет и на качество очистки, и на количество потребляемой электроэнергии. Выбирать самый горячий режим не стоит, и вот почему.

Оптимальная температура при стирке – 30 градусов. Об этом говорится в материале издания Express.

Так, современные стиральные порошки эффективны при низких температурах, поэтому нет необходимости включать 40-60 и выше градусов (исключение составляет очистка нижнего белья или полотенец). Часто порошки содержат ферменты, которые разрушают пятна, однако высокая температура стирки может нивелировать действие этих компонентов.

Рекомендуется устанавливать температуру стирки на уровне 30 градусов. Преимущество в том, это является энергоэффективным решением. Стирка при 30°С потребляет на 38% меньше энергии, чем стирка при 40°С. Однако всегда проверяйте этикетку по уходу за одеждой перед тем, как поместить вещь в барабан стиральной машины.

Что касается стирки полотенец, то в этом случае рекомендуют выбирать 40 градусов на экране машины. Так вы точно убьете всех микробов.

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