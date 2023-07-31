Избавиться от неприятного запаха проще простого: что надо знать о кошачьем лотке

О чем стоит помнить, при уборке лотка

Те люди, у которых дома живут котейки, понимают, что если пушистик приучен к лотку, то проблем с неприятным запахом в доме будет гораздо меньше. Однако не стоит забывать, что лоток тоже нуждается в периодической уборке.

Как говорится в материале Sante Plus, если о лотке на некоторое время забыть, то кошка скорее всего найдет себе новое место, где творить свои грязные делишки.

Поэтому существует много уловок, которые позволят не переживать по этому поводу и сохранить свежесть в доме.

Использование правильных средств для очистки

Освежить лоток может помочь обычная пищевая сода, которая быстро поглощает неприятный запах из подстилки. Для этого просто насыпьте небольшое количество соды в чистый сухой лоток, прежде чем наполнять его наполнителем.

Альтернативой может быть белый уксус, которым стоит протереть поверхность лотка.

Регулярная уборка

Как бы это не было очевидно, но уборку стоит делать регулярно. Помет необходимо убирать ежедневно, а менять подстилку рекомендуется дважды в неделю.

Форма и расположение лотка

Сам лоток должен быть примерно вдвое длиннее взрослой кошки. Если же вы выбрали крытый лоток, то позаботьтесь о том, чтобы установить внутри угольный фильтр и менять его раз в месяц.

Кроме того, лоток рекомендуется ставить в хорошо проветриваемом месте, подальше от продуктов питания и вещей, которые могут напугать котейку.

Свойства наполнителя

Некоторые наполнители для кошачьих туалетов популярны благодаря своим свойствам впитывать выделения. Они содержат добавки, которые помогают удалить неприятный запах, однако учтите, что их запах может не понравиться вашему питомцу.

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