Полотенца станут мягкими и пушистыми: следуйте этим правилам

Многое зависит от метода сушки полотенец

Даже новые полотенца иногда становятся жесткими и колючими после нескольких стирок. Такие полотенца некомфортны в использовании. И к тому же они впитывают влагу намного хуже, чем мягкий и пушистый текстиль. Избежать этой проблемы можно благодаря простым правилам стирки и сушки.

Чтобы полотенца долгое время оставались приятными при прикосновении к коже, необходима правильная дозировка моющего средства. Если использовать слишком много стирального порошка, он будет оседать на поверхности полотенец, если сильно мало — вещи не будут выстирываться. Поэтому придерживайтесь золотой середины и рекомендаций производителей средств для стирки.

Не превышайте указанный предел веса и не набивайте барабан стиральной машины до краев. Регулярная чистка машинки также улучшает результаты стирки.

Полотенца идеально сушить в сушильной машине. Дело в том, что в процессе сушения текстиль в машине будет вращаться, волокна не будут слипаться и в итоге полотенце будет пушистым и приятным на ощупь.

Многие продолжают сушить полотенца на свежем воздухе. Если полотенца свободно качаются на ветру на бельевой веревке в саду или на балконе, волокна также остаются пушистыми.

Также рекомендуется хорошенько встряхнуть вещи перед тем как повесить их на веревку или сушилку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко избавиться от пятен травы на вещах.