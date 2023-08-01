Как избавится от горечи в "синеньких": лайфхаки, о которых молчат повара

Убираем неприятную горечь из овоща

Баклажаны – популярный во всем мире овощ. Благодаря витаминам и микроэлементам блюда из баклажан не только вкусны, но и полезны.

Свежие овощи отличаются гладкой и блестящей кожурой, ярким цветом, нежной мякотью и приятным вкусом. Но не всегда удается купить товар из грядки. Лежалые же овощи отличаются легкой горчинкой. Как ее убрать, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как убрать горчинку у баклажан

Самый распространенный способ борьбы с горечью "залежавшихся" старых баклажанов — вымачивание. Чтобы полностью избавиться от неприятного привкуса, нужно оставить овощи в подсоленной воде на полчаса.

Соль для вымачивания баклажана разводят в холодной воде из расчета 1 ст. л. на 1л холодной воды. Конечно, соотношение можно немного изменить, но все же лучше использовать именно такую пропорцию.

Как правильно вымачивать баклажаны

Сначала нарежьте их кружочками или кусочками, в зависимости от того, как их будете готовить. Разведите соль в холодной воде в соответствии с указанными пропорциями.

Нарезанный баклажан поместите в глубокий сосуд с соленой водой и прижмите сверху тарелкой, чтобы не всплывали на поверхность. Оставьте на полчаса, после чего переложите баклажана на дуршлаг и промойте в холодной проточной воде.

Теперь из баклажанов приготовьте мини-пиццы на баклажанах – горчить они дальше не будут. Благодаря такой простой процедуре всего за полчаса можно убрать всю горечь из этого овоща.