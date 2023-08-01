Самый простой способ прогнать мух: из чего соорудить ловушку для насекомых

Справиться с назойливыми мухами можно даже без магазинных спреев-репеллентов

В летние месяцы обостряется проблема с насекомыми как в доме, так и на улице. Не стоит спешить покупать репелленты-спреи для мух в магазине, ведь можно прогнать вредителей с помощью необычной приманки.

Чтобы избавиться от мух, попробуйте установить самодельную ловушку. Об эффективном лайфхаке пишет Mirror.

Ловушка для мух своими руками

Для изготовления ловушки для мух вам нужна бутылка и яблочный уксус. Для этого отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки, добавьте немного яблочного уксуса и поместить горлышко бутылки вниз, чтобы получилась воронка. Приманка завлечет мух, но ловушка их погубит. Такое самодельное сооружение подходит для использования как в помещении, так и на улице.

Самодельная приманка для мух

Вы можете сделать приманку для насекомых и по-другому. Второй способ предполагает использование дополнительного ингредиента — моющего для посуды. Так, вам нужно наполнить миску на три четверти яблочным уксусом и добавить каплю жидкости для мытья посуды. Важно разместить миску подальше от любых лакомств для мух на столе, чтобы насекомые не отвлеклись от вашей ловушки.

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