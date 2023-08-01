Грязные занавески для душа снова будут сиять: ловкий способ очистки

Вернуть чистоту душевым занавескам проще простого

В ванной комнате часто появляется плесень, грибок может покрывать даже занавески для душа. Однако очистить шторку для ванной очень просто с помощью подручных средств, а вот отбеливать лучше не использовать – оставляет желтые пятна.

Занавески для душа будут сиять от чистоты, если воспользоваться одним эффективным лайфхаком. Об этом пишет Express.

Оказалось, что занавески для душа являются одной из самых грязных поверхностей в ванной комнате. Материал всегда остается влажным, из-за чего риск плесени возрастает. К тому же не все домохозяйства регулярно очищают душевые шторки.

Как очистить занавески для душа без стиральной машины:

Наполните ванну или раковину теплой водой и поместите туда занавески. Насыпьте в воду четверть стакана пищевой соды и немного стирального порошка. Перемешайте раствор, чтобы получилась пена. Постирайте занавески. Прополощите. Высушите.

Снимать занавески для душа и постоянно чистить их — трудоемкая задача. Однако есть не менее эффективная альтернатива, для которой потребуется сделать самодельный спрей.

Наполните бутылку с распылителем теплой водой и мылом, выдавите в смесь половинку лимона. Распылите раствор непосредственно на влажную или сухую душевую занавеску. Оставьте средство на поверхности на 5-10 минут, а затем протрите губкой, промойте горячей водой с помощью душевой лейки. Проветрите ванную, чтобы ткань точно высохла.

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