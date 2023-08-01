Как избавиться от неприятного запаха в шкафу: поможет копеечное средство

Средство из аптеки избавит от проблемы с амбре из шкафа

Даже у самых идеальных хозяек в шкафу с одеждой или домашним текстилем появляется затхлый запах. Чаще всего причиной появления вони в шкафу является высокая влажность, отсутствие хорошего проветривания и плохо высушенные после стирки вещи. Запах затхлости въедается в одежду и ее приходится снова стирать. Простейшее средство из аптеки решит проблему с вонью в шкафу.

Для этого нужно приобрести перекись водорода. Освободите шкаф от всех вещей. Смочите тряпку перекисью водорода и тщательно протрите все полки и ящики в шкафу. Затем дайте шкафу хорошо просохнуть изнутри и только после этого разложите все вещи по местам.

Чтобы в дальнейшем избежать проблемы с появлением неприятного запаха в шкафу, хорошо выстирывайте и просушивайте одежду, иногда оставляйте открытыми дверцы шкафа, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Кроме того, в шкаф можно положить ароматизированное саше, активированный уголь (который будет впитывать неприятные запахи), или поставить банку с рисом и эфирным маслом.

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