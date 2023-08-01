Ответ вас удивит: рассказали, на чем вкуснее всего жарить картошку
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Дедовский метод приготовления картофеля
От вкуса гарнира во многом зависит удовольствие от еды. Мы рассказывали, как 50 копеек помогут сварить вкусные макароны. Теперь делимся простым способом приготовления жареного картофеля.
Дело в том, что такое блюдо, как жареный картофель, чутко реагирует на продукт, используемый для приготовления. На Pixelinform рассказали о некоторых вариантах, способных превратить обычный гарнир в настоящий шедевр.
Идеальный картофель: на чем жарить
Опытные кулинары считают, что наиболее ароматный и изысканный картофель — тот, который жарили на сале. Животный жир, добавленный в растительное блюдо, творит чудеса с его вкусом.
Для начала нужно взять сало. Выбирайте хороший, толстенький, независимый кусок. Картофель впитывает от сопутствующих продуктов все ароматы, поэтому и неприятные запахи приобретет, если они там есть. Это значительно ухудшит вкус жареного картофеля.
Сало нарезаем на кусочки и растапливаем. Выкладываем их на холодную сковороду, чтобы она нагревалась вместе с салом – так оно будет быстрее таять. Когда из кусочков останутся маленькие шкварочки – достаем их шумовкой, но не выбрасываем.
На топленом сале жарим картофель. В самом конце добавляем шкварки вместе с другими добавками – солью, зеленью и т.д.
Кроме вкуса, есть еще одно преимущество — такой картофель ни за что не пригорит. Также мы рассказывали, почему не следует класть в банки с консервацией аспирин.