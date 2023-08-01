Ответ вас удивит: рассказали, на чем вкуснее всего жарить картошку

Дедовский метод приготовления картофеля

От вкуса гарнира во многом зависит удовольствие от еды. Мы рассказывали, как 50 копеек помогут сварить вкусные макароны. Теперь делимся простым способом приготовления жареного картофеля.

Дело в том, что такое блюдо, как жареный картофель, чутко реагирует на продукт, используемый для приготовления. На Pixelinform рассказали о некоторых вариантах, способных превратить обычный гарнир в настоящий шедевр.

Идеальный картофель: на чем жарить

Опытные кулинары считают, что наиболее ароматный и изысканный картофель — тот, который жарили на сале. Животный жир, добавленный в растительное блюдо, творит чудеса с его вкусом.

Для начала нужно взять сало. Выбирайте хороший, толстенький, независимый кусок. Картофель впитывает от сопутствующих продуктов все ароматы, поэтому и неприятные запахи приобретет, если они там есть. Это значительно ухудшит вкус жареного картофеля.

Сало нарезаем на кусочки и растапливаем. Выкладываем их на холодную сковороду, чтобы она нагревалась вместе с салом – так оно будет быстрее таять. Когда из кусочков останутся маленькие шкварочки – достаем их шумовкой, но не выбрасываем.

На топленом сале жарим картофель. В самом конце добавляем шкварки вместе с другими добавками – солью, зеленью и т.д.

Кроме вкуса, есть еще одно преимущество — такой картофель ни за что не пригорит. Также мы рассказывали, почему не следует класть в банки с консервацией аспирин.