Без уксуса и соды: всего один предмет мгновенно прочистит засор в раковине

Тратиться на сантехнике не нужно, если использовать для устранения засора один "секретный" ингредиент

Раковины в ванных комнатах и кухнях часто забиваются по разным причинам, включая остатки пищи, жир, моющие средства или волосы. Однако и без сантехника можно легко и быстро прочистить канализацию.

Чтобы устранить засор в раковине, воспользуйтесь одним действенным лайфхаком. Об этом рассказывает издание Express.

Для разблокировки стока понадобится предмет домашнего обихода – таблетка для посудомоечной машины. Этот ингредиент справиться с засорением куда эффективнее чем уксус и пищевая сода, которые для этого часто используются.

Чтобы прочистить раковину, поместите в сливное отверстие одну таблетку для посудомойки. Затем залейте ее кипяченой водой, однако в меру теплой, так как слишком горячая вода может повредить трубы. Включите воду и вы увидите, что она будет утекать мгновенно.

Стоит добавить, что таблетка для посудомоечной машины не только разблокирует сток, а и устранит любые неприятные запахи, которые могут исходить из раковины. Так что этот лайфхак решит сразу две проблемы: и забитую канализацию, и вонь.

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