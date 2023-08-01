Смертельный рассадник инфекций: никогда не делайте этого с кухонными полотенцами

Микробиолог дала рекомендации по защите здоровья

В кухне обитает огромное количество всевозможных бактерий, которые распространяются с рук и сырой пищи на поверхности, а затем на готовую пищу и в организм. Удалять неприятные вирусы эффективно помогают дезинфицирующие спреи, которые можно сделать и самостоятельно из подручных средств.

Какие смертельные недуги могут вызвать обычные кухонные полотенца и что делать, чтобы их избежать, читайте в материале Ukr.Media.

Опасные бактерии для человека, найденные на кухонных полотенцах

По словам британского микробиолога, старшего преподавателя клинической микробиологии в Лестерском университете Примроуз Фристоун, во время ряда исследований кухонных полотенец было обнаружено множество болезнетворных бактерий, вызывающих далеко не только безвредное расстройство желудка:

золотистый стафилококк;

энтеробактерии;

кишечная палочка;

клебсиеллы;

синегнойная и сенная палочка;

стафилококки и микрококки.

В 100 изученных полотенцах ученые обнаружили золотистый стафилококк, который часто встречается на коже, но также является патогеном, вызывающим абсцессы, инфекции суставов и даже пневмонию.

На поверхностях в 46 исследованных кухнях были обнаружены энтеробактерии, вызывающие инфекции дыхательных путей, кожи, мочевыводящих путей, а также инфекции сердца, костей и глаз. Кроме того, ученые обнаружили кишечную палочку, являющуюся причиной расстройства желудка и инфекций мочевыводящих путей.

Кроме этого, исследователи обнаружили клебсиеллы – бактерии, связанные с серьезными инфекциями легких, мочевого пузыря, головного мозга и крови. На нескольких кухнях присутствовали синегнойная палочка, вызывающая легочные инфекции, и сенная палочка, вызывающая глазные инфекции и абсцессы.

И во всех образцах из кухонь были обнаружены стафилококки и микрококки, которые провоцируют инфекции легких, вызывая пневмонию и септический артрит, а также глазные и сердечные инфекции.

Что делать, чтобы кухонные полотенца не воняли и были не опасными для здоровья

По словам Фристоун, полотенца впитывают много влаги, а затем остаются лежать где-то в углу мокрыми и мятыми, где приобретают неприятный запах. Именно постоянная влажность делает их идеальными резервуарами для микробов, поскольку вода способствует размножению бактерий. Поэтому никогда надолго не оставляйте использованные кухонные полотенца в таких местах.

Чтобы защитить себя и свое здоровье, микробиолог советует развешивать полотенца для сушки не менее одного раза в день или после каждого использования.

Также она рекомендует использовать одноразовые салфетки или бумажные полотенца для сильно загрязненных участков, где, например, резалось сырое мясо. Это предотвратит распространение бактерий.

Раньше "Телеграф" рассказывал, каким правилам следовать, чтобы полотенца стали мягкими и пушистыми.