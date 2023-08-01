Зачем нужна петелька на рубашке сзади: неожиданное объяснение

Как же нужно использовать петлю на рубашке

Ежедневно мы пользуемся множеством вещей и предметов с приспособлениями, о настоящем предназначении которых даже не задумываемся. Так, далеко не все задумываются о том, для чего нужна петелька на кроссовках или на мужских рубашках.

Петелька на спинке есть не на каждой мужской рубашки. Но если она и пришита, то считается декором и не используется по прямому назначению.

Но есть несколько версий того, для чего нужна эта петелька.

Самая очевидная – петелька нужна для того, чтобы вешать рубашку. Не пришита с изнаночной стороны она из-за того, что так может натирать шею.

Еще одна версия — петля на сорочке осталась с давних времен, когда носили накрахмаленные съемные галстуки и воротники. Петля помогала держать воротничок или галстук, чтобы он не сползал и держал форму. В те времена галстуки больше напоминали современные шелковые платки и шарфы.

И еще существует романтическая версия. Рубашки с петельками получили популярность среди американских студентов. При занятиях спортом было удобно вешать рубашку в раздевалке, чтобы она не помялась. Но позже молодые люди начали срезать их в знак того, что их сердце занято, и у них есть возлюбленная.

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