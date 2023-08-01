Куда девать масло после жарки: дорого заплатите за ошибку

Оставшееся после приготовления пищи масло может полностью забить канализационные трубы

Нельзя просто выливать в кухонную раковину растительное масло, оставшееся на сковородке после жарки. Опытные хозяйки подчеркивают, что это, как и другие неправильные действия в кухне, может стать большой ошибкой и цена за нее окажется неоправданно высокой.

Вместе с Ukr.Media рассказываем о безопасном способе избавиться от остатков жира.

Почему нельзя выливать масло в раковину?

Новички на кухне не обращают внимания на масло, которое оседает на сковороде после жарки, и как ни в чем не бывало приступают к мытью посуды, выливая его остатки в раковину.

Такое поведение может привести к роковым последствиям — если жир попадет в трубы, он может быстро полностью засорить их.

Чтобы не платить деньги специалистам по прочищению труб или тем более, не менять их раньше положенного срока, нужно правильно утилизировать жир, оставшийся на посуде после приготовления пищи.

Что делать с растительным маслом после жарки — простой способ избежать замены труб

Самый простой способ собрать остатки масла в сковороде – использовать бумажные полотенца. Если осталось совсем немного, подождите, пока она полностью остынет, затем вытрите и выбросьте промокшие салфетки в мусорное ведро. Если масла осталось много, следует воспользоваться еще одним приемом.

Все, что вам потребуется — это пищевая сода. Таким интересным трюком поделился пользователь TikTok. Он занимает немного времени и позволяет избавиться от остатков пищи гораздо проще:

Когда масло полностью остынет, насыпьте на него несколько чайных ложек пищевой соды.

Порошок впитает жир, что значительно облегчит его удаление со сковороды.

Насыпав порошок, подождите несколько минут.

Когда вы увидите, что в кастрюле собрались комочки, соскребите их бумажным полотенцем или лопаткой. Выбросьте остатки в мусорное ведро и еще раз тщательно протрите сковороду, прежде чем вымыть ее. Таким образом в слив не попадет ни одного грамма масла.

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