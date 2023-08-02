От ржавчины и накипи не останется и следа: простые лайфхаки, как очистить чайник

Попадая в организм, накипь и ржавчина оседают внутри важных органов

На разной технике со временем образовывается накипь, в том числе и на чайнике, который мы используем регулярно. И эти отложения, если от них не избавляться, потом проникают в наш организм и вредят здоровью.

В материале "УНИАН" подсказано несколько лайфхаков, как без "химии" можно с легкостью очистить чайник от загрязнений. На помощь придут всего несколько народных средств, которые точно есть у вас на кухне.

Как почистить чайник от накипи

Лимонная кислота

Возьмите 1/4 свежего лимона или 1-2 чайной ложки лимонной кислоты, добавьте в чайник, залейте 1 л воды и закипятите. Дождитесь, пока вода остынет, вылейте ее и несколько раз прополосните его под проточной водой.

Укус

Еще одно копеечное средство, которое избавит вас от накипи. Просто разведите 100 мл 9-процентного уксуса в 1 литре воды. По желанию можно добавить еще капельку моющего средства для посуды, чтобы избавиться от неприятного запаха. Далее перелейте раствор в чайник, поставьте, чтобы он вскипятился, дождитесь полного остывания. Вымойте тщательно стенки чайника, потом вскипятите его с чистой водой, вылейте ее и несколько раз просто прополощите.

"Телеграф" писал ранее, как убрать накипь с утюга. Хозяйкам подсказали простой, но работающий метод.