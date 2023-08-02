Высыпьте стиральный порошок в унитаз и решите большую проблему: гениальный трюк

Этот трюк очищает, удаляет накипь и ароматизирует ваши туалеты.

Туалеты являются рассадниками бактерий, поэтому их необходимо регулярно чистить. Чтобы ваши туалеты всегда были чистыми и ухоженными, воспользуйтесь этим простым и эффективным трюком.

Все, что вам нужно сделать, это использовать повседневный продукт, пишет santeplus. Помимо экономии денег за счет экономии на покупке дорогих продуктов, этот трюк позволяет чистить и надушивать туалеты. И все что нужно — это стиральный порошок

Как почистить унитаз стиральным порошком

Чтобы очистить унитаз быстро и эффективно, можно насыпать в унитаз 2–3 столовые ложки стирального порошка. Оставьте продукт на ночь, затем на следующий день почистите унитаз щеткой для унитаза. Затем промойте унитаз, и ваш унитаз будет чистым.

Для большей эффективности распылите уксус на чашу и все элементы унитаза (сиденье унитаза), оставьте на несколько минут, затем смойте. Уксус удаляет следы известкового налета и дезинфицирует туалеты.

"Телеграф" писал ранее, зачем добавлять в унитаз использованный чайный пакетик. Хозяйкам подсказали интересную хитрость.