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Высыпьте стиральный порошок в унитаз и решите большую проблему: гениальный трюк

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хитрость, которая сделает ваш туалет безупречным
Хитрость, которая сделает ваш туалет безупречным. Фото santeplusmag.com

Этот трюк очищает, удаляет накипь и ароматизирует ваши туалеты.

Туалеты являются рассадниками бактерий, поэтому их необходимо регулярно чистить. Чтобы ваши туалеты всегда были чистыми и ухоженными, воспользуйтесь этим простым и эффективным трюком.

Все, что вам нужно сделать, это использовать повседневный продукт, пишет santeplus. Помимо экономии денег за счет экономии на покупке дорогих продуктов, этот трюк позволяет чистить и надушивать туалеты. И все что нужно — это стиральный порошок

Как почистить унитаз стиральным порошком

Чтобы очистить унитаз быстро и эффективно, можно насыпать в унитаз 2–3 столовые ложки стирального порошка. Оставьте продукт на ночь, затем на следующий день почистите унитаз щеткой для унитаза. Затем промойте унитаз, и ваш унитаз будет чистым.

Для большей эффективности распылите уксус на чашу и все элементы унитаза (сиденье унитаза), оставьте на несколько минут, затем смойте. Уксус удаляет следы известкового налета и дезинфицирует туалеты.

"Телеграф" писал ранее, зачем добавлять в унитаз использованный чайный пакетик. Хозяйкам подсказали интересную хитрость.

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#Уборка #Туалет