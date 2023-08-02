Как отмыть бутылку от зеленого налета: способ без химии

Сделать это очень просто

Пластиковые бутылки разных объемов имеются едва ли не в каждом доме. В них очень удобно хранить запасы воды. К тому же они доступные и дешевые. Но в их использовании есть недостаток.

Рано или поздно приходится столкнуться с тем, что на стенках и на дне тары образуется зеленый осадок. Добраться до него, чтобы отмыть, практически невозможно. На этот случай есть лайфхаки, которые помогут справиться с загрязнениями пластиковой тары без особого труда.

Как отмыть бутыль в домашних условиях

Сода и яичная скорлупа

Смешайте 5 литров воды с 250 г соды. Этого количества хватит для того, чтобы отмыть 20-литровый бутыль. Засыпьте измельченную скорлупу 20-30 яиц в бутыль и залейте жидкостью. Оставьте на 3–4 часа.

По истечении времени потрясите тару. Взбалтывать содержимое нужно до тех пор, пока грязь и зелень не смоются. После этого вылейте содовый раствор со скорлупой и ополосните бутылку чистой водой.

Горох и вода

В бутыль нужно засыпать горох или другие бобовые и залить водой с содой. Хорошо потрясите бутыль и ополосните. Емкость будет чистой.

Кола и лимонная кислота

Кола зарекомендовала себя как отличное чистящее и моющее средство. В пластиковую бутылку объемом 20 литров нужно влить 1,5–2 литра газированного напитка и добавить 15–20 г лимонной кислоты. Сосуд закрывать ни в коем случае нельзя, иначе крышку сорвет. Бутыль лучше не держать в руках и отойти на безопасное расстояние. Через 10 минут, когда реакция закончится и пена перестает выделяться, полученную жидкость необходимо слить, а тару прополоснуть.

Перекись водорода

Это средство из аптеки очистит и обеззаразит тару. Для обработки 20-литровой емкости необходимо в 2 литрах воды развести 100 мл перекиси водорода. Жидкость влить в емкость, закрыть крышкой и оставить на 2–3 часа. За это время перекись водорода вступит в реакцию и растворит водоросли, осадок и грязь. По истечении времени бутыль нужно несколько раз хорошо встряхнуть и промыть проточной водой.

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