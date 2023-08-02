Ваш туалет всегда будет чистым и свежим: уловки горничных, позволяющие всегда поддерживать порядок

Несколько простых советов от горничных

Часто даже после уборки вашей ванной комнаты неприятные запахи не исчезают. Предлагаем ознакомится с хитростью от горничных в отелях, которая позволит вам положить этому конец. Ванная и туалет будут свежими и чистыми всегда.

Вам нужно всего 3 ингредиента, которые вы обязательно найдете дома, и ваше эффективное очищающее средство готово, пишет портал santeplus. Этот лайфхак от горничных изменит ваш подход к работе по дому.

Как быстро очистить туалет

Унитаз, безусловно, является одним из мест в ванной, наиболее подверженных скоплению плесени и известкового налета. Их частая очистка является вопросом гигиены, но не обязательно использовать химические вещества для их дезинфекции.

Вам понадобится:

1 литр стирального порошка

1 ложка соли

3 ложки уксуса

Поместите порошок, соль и уксус в миску. Хорошо перемешайте, пока порошок и соль не растворятся. Вылейте полученную смесь в унитаз. Тщательно вымойте унитаз изнутри туалетной щеткой и протрите губкой. Также почистите резервуар для воды и все остальные детали.

"Телеграф" писал ранее, зачем добавлять в унитаз использованный чайный пакетик. Хозяйкам подсказали интересную хитрость.