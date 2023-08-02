Чем лучше протирать телевизор во время уборки: забудьте об одном средстве

Перед очисткой лучше выключить монитор

Со временем на экране монитора и телевизора накапливается пыль, остатки пищи и другие загрязнения. В результате на дисплее появляется много мелких пятен и разводов. Не все знают о допустимых средствах уборки домашней техники.

Грязь может нанести вред зрению и испортить общее впечатление от просмотра любимого фильма или программы, пишет pixelinform. Поэтому знать о допустимых и нерекомендуемых средствах для очистки экрана необходимо каждому.

Чем можно и нельзя протирать телевизор

Лучшим вариантом будет специальное чистящее средство, которое обычно применяется для пропитки салфетки. Также подходят салфетки из микрофибры или мягкой антистатической ткани, предварительно смоченные водой. Важно хорошо отжать такую тряпку, чтобы избежать попадания влаги внутрь техники. При выполнении очистки рекомендуется выключить телевизор.

Для очистки экрана можно использовать обычную сухую или влажную тряпку, но это не удалит следы жира или пищи. Важно не использовать средства для мытья стекла, так как производитель не рекомендует их применять на экранах.

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