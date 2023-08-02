Так делает каждый второй: два продукта, которые портят котлеты

Два продукта, которые портят мясные котлеты

Ароматные, вкусные и сочные котлеты – идеальное решение, когда нужно приготовить сытный и мясной ужин. Но часто кулинары совершают одну ошибку — добавляют в фарш яйца и молоко.

Вы точно добавляли в фарш котлет один из этих продуктов. Это типичное заблуждение поваров эпохи советской оккупации — тогда продукты надо было экономить и исходить из того, что есть. Почему не стоит добавлять их в фарш, рассказали на ProstoWay.

Яйца

Яйца в фарше ничего не скрепляют, потому что там не нужно ничего скреплять. Котлета будет держать форму на сковороде, если в фарше есть мясо и немного белой булки. Как раз хлеб — это нужный ингредиент в котлетах, несмотря на убеждение, что он указывает на экономию на мясе. Яйцо делает котлеты сухими и резиновыми.

Молоко

Наивно считать, что жидкость делает котлеты нежными и сочными. Напротив – от сочетания молочного и мясного белков котлеты только теряют мясной сок, а также делаются терпкими, сухими.

Приготовить вкусные котлеты несложно. Тем более, что у Телеграфа есть множество интересных рецептов этого блюда: