Грязь и пыль не будут налипать на окна: чем их протереть

Протрите стекла этим средством и они еще долго будут оставаться чистыми и блестящими

Окна нуждаются в мытье несколько раз в год. Этот процесс очень трудозатратный и хочется как можно реже к нему обращаться.

Чтобы пыль и грязь долго не оседали на поверхности чистых стекол и они еще долго оставались сияющими, достаточно протереть их средством из доступных ингредиентов.

Для того чтобы мыть окна не чаще 1 раза в год, важно не просто помыть стекла. Их обязательно нужно обработать специальным средством, которое будет препятствовать появлению загрязнений.

Вам понадобятся вода, кондиционер для белья и глицерин. В емкость налейте 150 мл кипятка, добавьте 1 ст.л. глицерина и 50 граммов кондиционера. Хорошо перемешайте раствор, смочите в нем чистую губку или тряпку и протрите только что вымытую стеклянную поверхность.

Кондиционер для белья будет отталкивать пыль, а глицерин придаст эффект сияния окнам. Благодаря этому средству вам придется надолго забыть о мытье окон.

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