Что делать, если батарейки сели, а новых нет: хитрый лайфхак с кусочком фольги
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Простой трюк для спасения ваших нервов
Фольгу применяют не только на кухне для хранения продуктов и других целей — она может пригодиться, когда в уютной обстановке вы смотрели телевизор и внезапно сели батарейки в пульте. Кстати, никогда не мойте экран телевизора обычной водой, об этом важном нюансе знают не все.
Как напоминает Ukr.Media, алюминий, из которого производится фольга, способен отражать и поглощать радиоволны, а также проводить электричество. Это свойство становится незаменимым, когда в самый неудобный момент отказывает пульт от телевизора или другие подобные приборы, а батареек нужного размера под рукой не оказалось.
В такой ситуации на помощь придет фольга, которая поможет установить в пульт и маленькую батарейку:
- Согните небольшой кусок фольги так, чтобы он поместился в зазор между батарейками и пультом.
- Поместите фольгу в углубление батареи со стороны пружин.
- Убедитесь, что конструкция из фольги касается металлических проводов пульта.
- Вставьте батарейку в пульт дистанционного управления.
С помощью этого трюка вы можете заменить "пальчиковую" батарейку AA так называемой "мизинчиковой" — AAA. Это позволит решить проблему до следующего визита в магазин.
Раньше мы рассказывали, чем лучше протирать телевизор во время уборки и как телевизор в спальне может сделать вас бедными.