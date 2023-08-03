Зимой от огурцов и помидоров не оторветесь: какие специи нужно добавлять в консервацию

Сделайте ваши запасы на зиму идеальными

Вряд ли кто-то зимой откажется от вкуснейшего помидора или хрустящего огурца. Поставьте только баночку — и никто не пройдет мимо, чтобы не полакомиться.

Можно ли улучшить вкус любимых маринованных овощей? Да, можно, если добавить в маринад правильные специи и травы. Какие именно, разберем вместе с "ТСН".

Какие именно специи для чего подходят больше всего.

Поваренная соль нужна, чтобы придать овощам вкус и защитить их от микробов. Концентрация соли в маринаде должна составлять менее 4-8%, то есть на 1 л жидкости принимают примерно 40-80 г соли. Выбирайте мелкую соль — она лучше растворяется.

Листья и корень хрена необходимы в маринаде. Они помогают сделать овощи хрустящими и упругими, придают жгучий вкус и своеобразный аромат.

Листья вишни и черной смородины также помогают сохранить хруст овощам. Их часто используют вместе с листьями и корнем хрена.

Листья дуба нужны для консервации огурцов и помидоров — они придают своеобразного аромата. На одну банку достаточно взять 1-2 листика.

Лавровый лист отличается приятным ароматом и горьковатым вязким вкусом. Их часто добавляют во время засолки огурцов, помидоров, патиссонов, кабачков, свеклы, капусты, овощных салатов.

Душистый перец делает консервацию ароматной и острой на вкус. Его рекомендуют добавлять в горячий рассол или кипящую воду.

Острый перец (чили) используют в овощах для пикантности. Остроту можно регулировать по желанию, выбирая разные сорта перца или его количество.

Благодаря черному перцу консервация получается вкусной и ароматной. Можно использовать как молотый, так и горошины.

Чеснок используется для яркого аромата и острого вкуса. Однако им лучше не злоупотреблять — большое количество может размягчить плоды.

"Зонтики" укропа помогают получить насыщенный пряный аромат. Однако не забудьте их промыть, просушить и подавить для использования.

Горчица помогает получить острый и жгучий вкус. Часто уже используют готовую приправу.

Зелень петрушки используют для сладкого вкуса и пряного нежного аромата, базилик придает уникального аромата консервации, а мята — свежего аромата. Тимьян нужен в консервации для пряного аромата, майоран придает сладкого аромата, а кориандр добавляют для сладковатого аромата с нотками аниса.

Кардамон нужен для придания блюду легких лимонных ноток. Тмин используют для придания терпкости.

Всегда тщательно проверяйте срок хранения любимых специй в магазине. Готовьте с удовольствием!