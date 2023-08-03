Избавляемся от пятен и жира на обоях: поможет всего одно кухонное средство

По необходимости можно повторить процедуру несколько раз

На обоях, особенно если у вас есть дети или домашние животные, часто появляются жирные пятна, отпечатки пальцев и другие загрязнения, которые портят внешний вид помещения. И если ремонт в ближайшие планы не входит, тогда следует воспользоваться простым лайфхаком, с помощью которого можно легко решить эту проблему.

В материале House Digest хозяйкам подсказали, как можно избавиться от загрязнений на обоях, потратив при этом минимум усилий и средств. Достаточно лишь одного продукта, который точно есть у вас на кухне.

Как избавиться от пятен на обоях

Возьмите небольшую емкость, добавьте туда 1 столовую ложку пищевой соды и 1 чайную ложку воды. Полученную смесь нанесите на чистую губку и осторожно протрите проблемный участок обоев. Подождите 10-15 минут, в зависимости от того, насколько сильное загрязнение, а затем аккуратно удалите смесь чистой тканью или губкой.

Но можно попробовать и другой рецепт. Возьмите 2 столовые ложки соды и смешайте с 5 литрами воды. Смочите в растворе ткань и осторожно протрите пятна на обоях. Но только не сильно пропитывайте ткань, чтобы она не повредила их поверхность. Чтобы удалить особо стойкую грязь, следует повторить процедуру несколько раз.

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