Зачем класть соль в стиральную машинку: хитрость, которая решает важную проблему
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Если ваша стиральная машина доставляет вам такие неудобства, как вонючее белье после стирки, не паникуйте и не спешите покупать новую технику. У нас есть решение для вас, и оно, безусловно, намного проще, чем вы себе представляете.
Первое, что стоит помнить, что регулярная чистка стиральной машины — это ключ к поддержанию ее в хорошем состоянии. И крупнозернистая соль играет в этом процессе очень важную роль, пишет santeplus. Давайте разбираться, чем же она полезна.
Зачем класть крупную соль в стиральную машину
Стиральная машина со временем покрывается различными остатками, грязью и плесенью, потому что вода и мыло застаиваются и способствуют развитию грибков и появлению неприятного запаха. Но это не сложно очистить. Крупнозернистая соль содержит минералы, способные удалять отложения извести и накипи, скапливающиеся внутри барабана и на резиновых уплотнениях стиралки.
И это еще не все: благодаря ее дезинфицирующим свойствам внутри больше не будут развиваться бактерии, черные пятна плесени и неприятные запахи. Результат: производительность вашей стиральной машины будет сохранена, а срок ее службы увеличен.
Итого, крупная соль — это простой и эффективный способ тщательно очистить стиральную машину. Что нужно сделать:
- Начните с опорожнения барабана стиральной машины.
- Насыпьте внутрь стакан крупной соли.
- Запустите пустой цикл при 90°C. Высокая температура идеально подходит для избавления от бактерий и неприятных запахов.
- Затем проведите влажной тканью по внутренним стенкам барабана, когда цикл стирки завершится.
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