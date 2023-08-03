Как правильно наливать масло на сковороду, чтобы не угробить ее: об этом мало кто знает

Антипригарное покрытие требует особого ухода

Современную кухню трудно представить без сковороды с антипригарным покрытием. Спецпокрытие предотвращает подгорание и прилипание продуктов. Даже если какой-либо продукт подгорит во время готовки, посудину не придется долго отмывать. Но это произойдет только при условии правильной эксплуатации сковороды.

Есть несколько тонкостей, которых нужно придерживаться во время использования сковороды с антипригарным покрытием. Значение имеет даже то, как наливать масло на поверхность.

Не погружайте раскаленную после приготовления пищи сковородку в холодную воду. Резкий перепад температуры немедленно повредит антипригарное покрытие.

Не ставьте сковороду с приготовленным блюдом в холодильник. Пищу лучше переложить для охлаждения в другую емкость.

Для мытья посуды с антипригарным покрытием нельзя использовать порошковые средства и жесткие абразивные инструменты. Мыть сковороды можно мягкой губкой или тряпкой исключительно жидкими чистящими средствами. Даже жесткая сторона губки для мытья может повредить покрытие.

В процессе приготовления пищи на такой сковороде пользуйтесь исключительно деревянными или силиконовыми лопатками.

Смазывать сковороду подсолнечным маслом нужно перед тем как ставить ее на плиту и начинать готовку. Наносить масло нужно с помощью кондитерской кисти.

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