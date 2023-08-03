Как сохранить чеснок на долгое время: будет сочным и вкусным до следующего лета

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал

Чеснок используют в кулинарии по всему миру, он является ценным элементом для многих блюд и соусов, придающим им вкус и аромат. Также чеснок обладает рядом целебных свойств. Чтобы наслаждаться свежестью чеснока и всеми полезными качествами, важно научиться его правильно хранить — так же, как овощи и фрукты, чеснок требует особых условий.

Собрав урожай, важно провести правильную сортировку, советует Ukr.Media.

Как хранить чеснок после сбора урожая — советы опытных огородников

Рекомендуется оставить лучшие экземпляры как посадочный материал на следующий год. Таким образом вы сможете обеспечить себе новый урожай здорового и крепкого чеснока.

Основные правила:

Отберите после сбора урожая лучшие головки для посадки на следующий год.

Не удаляйте засохшие чешуйки и не обрывайте ботву, чтобы сохранить питательные вещества.

Избегайте влажных мест для хранения, оптимальная температура — 12-15 градусов .

. Положите чеснок на деревянные настилы или подвесьте в хорошо проветриваемые сухие места.

Чеснок после уборки урожая необходимо бережно обрабатывать. Не стоит убирать с головок грязь, обрывая или стряхивая ее. Также не рекомендуется отрывать засохшие чешуйки и ботву — еще 4-6 недель питательные вещества будут поступать из нее в головку. Кроме того, с засохшей ботвой его можно сплести в косы, которые подвешиваются в местах с хорошей вентиляцией.

Подсохший чеснок обработайте препаратом на основе сенной палочки Bacillus subtilis (фитоспорин, фунгицид и др.). Это повысит безопасность головок от порчи.

Кроме того, к порче могут привести болезнетворные грибки, которые могут содержаться в головке. Избежать их развития помогут фитонцидные растения — например, шалфей и мята, просто переложите головки этими высушенными растениями.

Чеснок чрезвычайно чувствителен к влаге, поэтому важно избегать его хранения в местах с высоким уровнем влажности. Оптимальный вариант — хранение в сухом и прохладном месте с постоянной температурой от 12 до 15 градусов Цельсия.

Помещайте выкопанный и подсохший чеснок в плетеные корзины, сетки или мешки. Пластиковые упаковки не подойдут, так как они не обеспечивают нужную вентиляцию.

Регулярно проверяйте сохраненный чеснок на наличие мягких или испорченных участков. Удалите любые плесневые или поврежденные зубчики, чтобы предотвратить распространение.

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