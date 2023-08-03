Терка будет как новая: как обострить ее без труда подручными средствами

Делимся действенными лайфхаками

Терка – это действительно незаменимый кухонный инструмент. С ее помощью можно нарезать овощи, фрукты, сыр и множество других ингредиентов. Мы рассказывали, зачем на ней колючая сторона. Со временем терка может затупиться. Тогда процесс нарезки станет не столь эффективным.

В таком случае не обязательно сразу покупать новый инструмент. Терку можно заточить дома. Вместе с Ukr.Media рассказываем, как и что в этом поможет.

Пилочка для ногтей

Это один из самых простых способов заточки. Берем пилу и в течение нескольких минут активно протираем зубцы терки. После этого промываем терку водой. Улучшения в работе заметны сразу.

Абразивный материал

Подойдет и обычная стальная губка для посуды. Намочите ее и терку, а затем потрите зубцы терки губкой несколько раз в разных направлениях. Это восстановит остроту и эффективность терки.

Наждачная бумага

Выбираем бумагу со средней или мелкой зернистостью. Смазываем его водой, затем активно трем терку обеими сторонами бумаги. После тщательной промывки терка будет готова к использованию.

Бруски абразивных материалов

Подойдут абразивные бруски или шлифовальный камень. Смачиваем брусок или камень водой и трем терку. При этом важно держать его под углом около 45 градусов.

Отвертка

Это не совсем о заточке, но терка будет работать лучше. Отверткой зубчики чуть-чуть поднимаем вверх.

Заточка терки дома – это совсем несложно. Также мы рассказывали о том, как 50 копеек помогут сварить макароны.