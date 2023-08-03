Сияющие зеркала без разводов: умный чайный лайфхак

Хитрый прием, благодаря которому на вашем зеркале не будет пятен

Все больше и больше людей стремятся изменить свои принципы уборки, отказываясь от химических средств в пользу полностью натуральных и недорогих вариантов, уменьшающих как отходы, так и воздействие вредных веществ. Для удаления известкового налета, пятен, отбеливания все чаще используют такие, казалось бы, совсем неподходящие продукты, как лимоны, уксус и пищевая сода.

Как пишет портал housedigest, теперь вы можете добавить в список чай.

Как помыть зеркала без разводов — неожиданный лайфхак

Чай является естественным очистителем благодаря своей кислотности и содержанию танина, причем черный чай является самым эффективным сортом. Кроме того, высушенные чайные листья любого сорта прекрасно впитывают запахи и оставляют после уборки свой натуральный приятный аромат.

Чай можно использовать для чистки поверхностей, таких как деревянный пол, но один удивительный способ использовать чай как моющее средство – отполировать грязные, запыленные зеркала.

Если повторно использовать старые чайные пакетики, возьмите несколько для достижения крепкой концентрации.

Как помыть зеркала:

Заварите чай и дайте ему остыть. Когда он настоится, перелейте чай в пустую чистую бутылку с распылителем. Распылите холодный чай на зеркала. Протрите поверхность бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры.

Чай разрядит прилипшие к зеркалу частицы и полностью их устранит, оставив яркий блеск. Автор лайфхака обещает, что зеркальная поверхность будет сверкать как новая и высохнет без разводов.

Кроме того, натуральный аромат чая — это тонкий способ освежить пространство, не насыщая его слишком сильным запахам химических моющих средств. Это дешевый и простой ответ на вопрос, как помыть зеркало народными средствами и сохранить свой дом чистым с помощью натурального моющего средства.

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