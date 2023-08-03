Сияющие зеркала без разводов: умный чайный лайфхак
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Хитрый прием, благодаря которому на вашем зеркале не будет пятен
Все больше и больше людей стремятся изменить свои принципы уборки, отказываясь от химических средств в пользу полностью натуральных и недорогих вариантов, уменьшающих как отходы, так и воздействие вредных веществ. Для удаления известкового налета, пятен, отбеливания все чаще используют такие, казалось бы, совсем неподходящие продукты, как лимоны, уксус и пищевая сода.
Как пишет портал housedigest, теперь вы можете добавить в список чай.
Как помыть зеркала без разводов — неожиданный лайфхак
Чай является естественным очистителем благодаря своей кислотности и содержанию танина, причем черный чай является самым эффективным сортом. Кроме того, высушенные чайные листья любого сорта прекрасно впитывают запахи и оставляют после уборки свой натуральный приятный аромат.
Чай можно использовать для чистки поверхностей, таких как деревянный пол, но один удивительный способ использовать чай как моющее средство – отполировать грязные, запыленные зеркала.
Если повторно использовать старые чайные пакетики, возьмите несколько для достижения крепкой концентрации.
Как помыть зеркала:
- Заварите чай и дайте ему остыть.
- Когда он настоится, перелейте чай в пустую чистую бутылку с распылителем.
- Распылите холодный чай на зеркала.
- Протрите поверхность бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры.
Чай разрядит прилипшие к зеркалу частицы и полностью их устранит, оставив яркий блеск. Автор лайфхака обещает, что зеркальная поверхность будет сверкать как новая и высохнет без разводов.
Кроме того, натуральный аромат чая — это тонкий способ освежить пространство, не насыщая его слишком сильным запахам химических моющих средств. Это дешевый и простой ответ на вопрос, как помыть зеркало народными средствами и сохранить свой дом чистым с помощью натурального моющего средства.
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