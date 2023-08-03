Василиса Фролова разгневала украинцев постом из Дубая: что она написала

Модель пожаловалась, что Украина не стремится ее вернуть, но потом исправила пост

Украинская актриса, модель и ведущая Василиса Фролова поделилась своими ощущениями по итогам полутора лет, проведенных за границей. Она высказала опасения, что какие бы итоги она не подвела, их все равно превратят в хейт.

Об этом Фролова написала в своем Instagram, где опубликовала фото из Дубая.

Модель отметила, что столько украинского в ее жизни, как за этот период, не было никогда, и дело не в количестве вышиванок.

"Сколько погружения в традиции, в историю, суть, в несколько незаметно-обычное, столько плодотворных встреч и дел для Украины невозможно было бы представить и спланировать", — написала она.

В то же время Фролова отметила, что скучает за людьми, и пожаловалась, что не уверена в том, что Украина будет делать что-то для ее возвращения.

"Мы далеко, но мы делаем все, что имеем. Я очень скучаю за людьми, но я не уверена, что кто-то когда-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день еще больше отдаляет от Украины тех, кто уехал, и это огромная трагедия", — написала она.

В социальных сетях отреагировали на этот пост иронично-гневно.

Пользователь paniNpani написала, что актриса "нежная рыбонька":

Пользователь rolandirebyata высказался более жестко, намекнув, что украинцам, которые сейчас воюют, волонтерят или работают и донатят, немного не до Василисы Фроловой сейчас:

После таких реакций Фролова свой пост исправила, удалив почти весь текст и оставив лишь первые предложения.

Ранее модель поделилась своими впечатлениями от жизни в Швейцарии, опубликовав фото с мужем Дмитрием Котеленко и сыном Родионом на фоне природы. Она отметила, что ей нравится прозрачный воздух, холодная вода из крана, контрастный душ, много счастливых стариков и радуга.