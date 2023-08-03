Василіса Фролова розгнівала українців постом із Дубая: що вона написала

Модель поскаржилася, що Україна не прагне її повернути, але потім виправила пост

Українська актриса, модель та ведуча Василиса Фролова поділилася своїми відчуттями за підсумками півтора року, проведених за кордоном. Вона висловила побоювання, що які б підсумки вона не підвела, їх все одно перетворять на хейт.

Про це Фролова написала у своєму Instagram, де опублікувала фото із Дубая.

Модель зазначила, що стільки українського у її житті, як за цей період, не було ніколи, і справа не в кількості вишиванок.

"Скільки занурення у традиції, історію, суть, у досить непомітно-звичайне, стільки плідних зустрічей і справ для України неможливо було уявити та спланувати", — написала вона.

Водночас Фролова зазначила, що сумує за людьми, і поскаржилася, що не впевнена, що Україна робитиме щось для її повернення.

"Ми далеко, але ми робимо те, що маємо. Я дуже сумую за людьми, але я не впевнена, що хтось колись робитиме щось, аби я повернулася. Кожен день ще більше віддаляє від України тих, хто поїхав, і це величезна трагедія", — написала вона.

У соціальних мережах відреагували на цей пост іронічно-гнівно.

Користувач paniNpani написала, що актриса — "ніжна рибонька":

Користувач rolandirebyata висловився жорсткіше, натякнувши, що українцям, які зараз воюють, волонтерять або працюють і донатять, трохи не до Василіси Фролової зараз:

Після таких реакцій Фролова свою публікацію виправила, вилучивши майже весь текст і залишивши лише перші речення.

Раніше актриса поділилася своїми враженнями від життя у Швейцарії, опублікувавши фото з чоловіком Дмитром Котеленком та сином Родіоном на тлі природи. Вона зазначила, що їй подобається прозоре повітря, холодна вода з крана, контрастний душ, багато щасливих людей похилого віку та веселка.