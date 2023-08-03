Как проверить мед на натуральность: полезные лайфхаки

Подделку легко отличить от натурального меда прямо возле прилавка

В конце лета наступает настоящий медовый сезон. Прилавки на рынках и ярмарках ломятся от разнообразия золотистых баночек. Особенным спросом мед пользуется накануне праздника, который называют Медовый Спас. И тут же активизируются мошенники, которые выдают поддельный продукт за натуральный.

Поддельный мед не обладает полезными свойствами и может стать причиной серьезных проблем. Поэтому важно знать как отличить натуральный мед от поддельного.

Консистенция меда должна быть однородной, более жидкой для молодого лакомства и густой для "зимнего" продукта. Как пишет "Ваша пасіка", хороший продукт тянется с ложки долго ровной струйкой. Сначала он образует на тарелке плотную каплю, которая постепенно расплывается по посуде.

Поддельный мед обычно имеет запах карамели, тогда как натуральный имеет ненавязчивый цветочный аромат.

Если есть возможность взвесить продукт, нужно сделать это. Вес 1 литра натурального меда составляет 1400 грамм.

Также существует еще несколько методов определения натуральности меда с помощью подручных средств.

Спичка. Поднесите огонь близко к меду. Если он начнет плавиться не сразу, то можно говорить о натуральности продукта.

Йод. В стакане воды разведите несколько ложек меда. В посуде не должен появиться осадок, а при добавлении 2-3 капель йода смесь не посинеет.

Бумага. Капельку меда нанесите на бумагу. Если вокруг сладости образуются мокрые пятна – натуральный мед развели водой.

Черствый хлеб. Поместите кусочек в емкость с лакомством. Натуральный продукт не размягчит выпечку.

Уксус. В разведенный в воде мед капните немного уксуса. Подделка образует пену, а натуральный мед не изменит свой вид.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отличить натуральное масло от фальсификата.