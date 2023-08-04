С, Д или М: что означают отметки на яйцах и чем они отличаются

Оказывается, разобраться в этом очень просто

Яйца — незаменимый продукт на кухне. Без них не обойдется ни домашняя выпечка, ни даже обычный перекус.

И если мы уже знаем, как определить качество яиц даже на рынке или в магазине, то о значении маркировки многие даже не догадываются. Вот об этом с theLime и поговорим.

Что означает маркировка на яйцах

Произведенные на птицефабрике яйца маркируются специальными символами. Они проставляются на скорлупе или этикетке упаковки.

В зависимости от качества и срока хранения куриные яйца подразделяют на столовые и диетические. Следовательно, буква "Д" или "С" – это группа яйца.

Буква "Д" означает, что яйца диетические, то есть ультрасвежие. Их можно хранить в холодильнике в течение 7 дней — именно по этой причине на диетических яйцах обязательно проставляется дата сноса.

"С" означает, что яйца столовые. Это тот же продукт, который достиг недельного срока после сноса. Их можно хранить в холодильнике в течение 90 дней и смело приобрести впрок.

Второй символ маркировки (буква или цифра) – это категория яйца. Они делятся на:

М – мелкие (от 35 до 44,9 г);

2 – вторая категория (от 45 до 54,9 г);

1 – первая категория (от 55 до 64,9 г);

0 – высшая категория (от 65 до 75,9 г);

В – отборные (больше 75 г).

Обычно в рецептах указывают количество мелких яиц (М). Поэтому если в вашем холодильнике продукт высшего эшелона (0 или В), можно смело брать в половину меньше указанного количества.

На яйце также указывают название производителя, товарный знак и номер партии. Если яйца продают в упаковке, то на ней должны быть написаны также срок годности, количество яиц в упаковке, указания по хранению, название и адрес производителя.

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