Не все об этом знают: зачем в морозильную камеру класть пищевую фольгу

Такой лайфхак поможет сэкономить много времени на уборке холодильника

Многие хозяйки постоянно сталкиваются с проблемой намерзания льда в морозильной камере, а это, в свою очередь, увеличивает энергозатраты техники и снижает эффективную работу холодильника. Но не стоит переживать, потому что есть легкое решение проблемы.

В материале Sante Plus эксперты поделились лайфхаком, который поможет предотвратить намерзание льда в морозильной камере. Оказывается, достаточно использовать популярный упаковочный материал, который найдется у каждого на кухне.

Зачем в морозилку класть фольгу

В первую очередь устройство необходимо разморозить и тщательно помыть, а потом выстелить пустую морозильную камеру алюминиевой фольгой, чтобы она покрывала ее со всех сторон, в том числе полки и ящики. После этого поместите все продукты обратно.

Пос ловам экспертов, таким образом можно сэкономить много времени и сил на уборке холодильника. Потребуется лишь периодически заменять алюминиевые листы на новые. Таким образом, удаление лишнего льда станет простой и быстрой задачей.

"Телеграф" писал ранее, что нужно положить в морозилку, чтобы она стала лучше работать. Эксперты подсказали способ, который позволит сэкономить вам деньги.