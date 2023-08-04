Зачем оставлять миску пищевой соды в холодильнике: эта хитрость решает проблему, которая есть у всех

Благодаря своим очищающим свойствам — сода очень полезный в уборке продукт

Вы когда-нибудь сталкивались с неприятными запахами, когда открывали холодильник? Логично, что первое, что нужно сделать, это обнаружить источник запаха и устранить его, чтобы "ароматы" не проникли в другие продукты и испортили их вкус и аромат.

Второй шаг — очистить холодильник жидкостью для мытья посуды или уксусом, чтобы удалить грязь. После, вам нужно "атаковать" неприятные запахи, и для этого нет ничего лучше, чем пищевая сода, известная своей способностью нейтрализовать и поглощать неприятные ароматы, пишет santeplus.

Достоинством этого продукта является устранение обонятельных неприятностей простым и эффективным способом. Просто насыпьте три столовые ложки пищевой соды в миску и поставьте ее в холодильник. Обновляйте порошок один или два раза в месяц для длительного абсорбирующего эффекта.

Вы также можете развести пищевую соду в небольшом количестве воды, чтобы очистить холодильник. Затем сбрызните уксусом и протрите губкой; эффект только усилится, благодаря способности уксуса устранять неприятные запахи.

"Телеграф" писал ранее, какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника. Хозяйкам следует взять это на заметку.