Больше никакого запаха даже в сильную жару: как легко устранить его в обуви (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Вонючая" проблема особенно актуальна в жаркую погоду
Одна из самых распространенных проблем — неприятный запах из обуви. Причины этого могут быть разными: использование низкокачественных материалов при изготовлении обуви, неправильный способ ношения (например, ходьба без носков). Также запах может возникать у активных людей, которые сильно потеют, а также из-за жаркой погоды.
Но эту проблему можно легко решить, и с помощью недорогих средств, подчеркивает австралийская блогер Каролина Макколи в TikTok.
Как избавиться от неприятного запаха в обуви
Необходимо взять старые капроновые носки и немного обычной пищевой соды. Всыпьте немного соды в каждый носок. Хорошо завяжите каждый созданный мешочек и поместите их внутрь обуви на несколько часов.
@carolina.mccauley How to deodorise your shoes 👟✨ #cleaningtips #homehacks #hacks #homehackswithcarolina ♬ Frozen sickmix - Sickickmusic
Еще одним эффективным средством для избавления от неприятного запаха в обуви является газета. После того как снимете обувь, засуньте в нее смятую газету. Бумага поглотит избыточную влагу и устранит неприятный запах. Чтобы достичь наилучшего результата, лучше оставить газету в обуви на всю ночь.
Ранее мы писали, как отмыть белую обувь. Также "Телеграф" рассказывал, как вернуть жизнь старой кожаной обуви.