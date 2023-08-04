Больше никакого запаха даже в сильную жару: как легко устранить его в обуви (видео)

"Вонючая" проблема особенно актуальна в жаркую погоду

Одна из самых распространенных проблем — неприятный запах из обуви. Причины этого могут быть разными: использование низкокачественных материалов при изготовлении обуви, неправильный способ ношения (например, ходьба без носков). Также запах может возникать у активных людей, которые сильно потеют, а также из-за жаркой погоды.

Но эту проблему можно легко решить, и с помощью недорогих средств, подчеркивает австралийская блогер Каролина Макколи в TikTok.

Как избавиться от неприятного запаха в обуви

Необходимо взять старые капроновые носки и немного обычной пищевой соды. Всыпьте немного соды в каждый носок. Хорошо завяжите каждый созданный мешочек и поместите их внутрь обуви на несколько часов.

Еще одним эффективным средством для избавления от неприятного запаха в обуви является газета. После того как снимете обувь, засуньте в нее смятую газету. Бумага поглотит избыточную влагу и устранит неприятный запах. Чтобы достичь наилучшего результата, лучше оставить газету в обуви на всю ночь.

Ранее мы писали, как отмыть белую обувь. Также "Телеграф" рассказывал, как вернуть жизнь старой кожаной обуви.