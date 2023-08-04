Не торопитесь выбрасывать: 5 идей, что можно сделать из пробок от шампанского
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Как превратить корковую пробку в экологически чистый полезный предмет
Пробковые пробки можно применять не только для закрытия бутылок вина и шампанского. В домашних условиях их можно использовать разными, порой самыми неожиданными способами, как и старые футболки.
Портал santeplusmag предлагает простые и оригинальные идеи, что можно сделать из пробок от бутылок. После того как мы откупорили вино или шампанское, возникает рефлекс отправить пробку в мусорное ведро. Не делайте этого! Полезно знать, как превратить ее в экологически чистый полезный предмет.
Что можно сделать из пробок от винных бутылок
Свечи
Как и красное вино, зажженные свечи ассоциируются с романтикой. Когда вы открываете бутылку вина, не забудьте оставить пробку, чтобы сделать свечу для романтического ужина:
- окуните пробку в герметичную емкость, наполненную спиртом;
- оставьте на сутки — корковая пробка впитает спирт и послужит разжигателем;
- когда время пройдет, поставьте пробку вертикально внутрь огнеупорного подсвечника и подожгите на конце зажигалкой.
Пробка горит очень медленно и не выделяет токсичных испарений для человека или окружающей среды. При условии, конечно, что это корковая пробка, а не пластик!
Уловитель запахов
Еще одна чрезвычайно практичная идея – использовать пробку для ухода за холодильником. Потому что даже если за ним правильно ухаживать, этот бытовой прибор может накапливать грязь и запахи пищи.
Если вы заметили сильные и стойкие запахи внутри холодильника, расставьте несколько пробок на разных полках. Они впитают и устранят все неприятные запахи.
Дренаж для домашних растений
Еще один прием, как использовать пробки от бутылок — это применить их для ухода за растениями в горшках. Вы можете поместить несколько штук на дно кашпо или горшка вместо керамзита, гальки или гравия для аэрации почвы.
Также можно покрыть поверхность почвы в горшке корковыми пробками как мульчей. Это защищает корни растения от холода, сырости и, как следствие, плесени.
Подставки
Пробка – это ценный ресурс, который поможет создать полезные предметы или украшения для вашего интерьера. Например, корковые пробки можно использовать для изготовления подставок.
Надо просто разрезать их на несколько частей одинакового размера и склеить. Можно придать подставкам цвет, покрасив верхушки пробок. Это оригинальный способ украсить свой обеденный стол и одновременно защитить его!
Указатели мест для гостей
Еще один оригинальный трюк – использовать пробки для обозначения места гостей во время семейного ужина или особого события. Сделайте горизонтальный надрез на корковой пробке ножом. Остается только вставить листок с именем и фамилией ваших гостей и расставить пробки на нужных местах.
Кроме того, не все знают, что после открытия бутылки пробку можно поставить обратно! Все, что нужно сделать — это погрузить ее в кипяток примерно на десять минут. Тепло от воды размягчит пробку и ее будет легче вернуть на место.
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