Не торопитесь выбрасывать: 5 идей, что можно сделать из пробок от шампанского

Как превратить корковую пробку в экологически чистый полезный предмет

Пробковые пробки можно применять не только для закрытия бутылок вина и шампанского. В домашних условиях их можно использовать разными, порой самыми неожиданными способами, как и старые футболки.

Портал santeplusmag предлагает простые и оригинальные идеи, что можно сделать из пробок от бутылок. После того как мы откупорили вино или шампанское, возникает рефлекс отправить пробку в мусорное ведро. Не делайте этого! Полезно знать, как превратить ее в экологически чистый полезный предмет.

Что можно сделать из пробок от винных бутылок

Свечи

Как и красное вино, зажженные свечи ассоциируются с романтикой. Когда вы открываете бутылку вина, не забудьте оставить пробку, чтобы сделать свечу для романтического ужина:

окуните пробку в герметичную емкость, наполненную спиртом;

оставьте на сутки — корковая пробка впитает спирт и послужит разжигателем;

когда время пройдет, поставьте пробку вертикально внутрь огнеупорного подсвечника и подожгите на конце зажигалкой.

Пробка горит очень медленно и не выделяет токсичных испарений для человека или окружающей среды. При условии, конечно, что это корковая пробка, а не пластик!

Свеча из корковой пробки

Уловитель запахов

Еще одна чрезвычайно практичная идея – использовать пробку для ухода за холодильником. Потому что даже если за ним правильно ухаживать, этот бытовой прибор может накапливать грязь и запахи пищи.

Если вы заметили сильные и стойкие запахи внутри холодильника, расставьте несколько пробок на разных полках. Они впитают и устранят все неприятные запахи.

Дренаж для домашних растений

Еще один прием, как использовать пробки от бутылок — это применить их для ухода за растениями в горшках. Вы можете поместить несколько штук на дно кашпо или горшка вместо керамзита, гальки или гравия для аэрации почвы.

Также можно покрыть поверхность почвы в горшке корковыми пробками как мульчей. Это защищает корни растения от холода, сырости и, как следствие, плесени.

Подставки

Пробка – это ценный ресурс, который поможет создать полезные предметы или украшения для вашего интерьера. Например, корковые пробки можно использовать для изготовления подставок.

Надо просто разрезать их на несколько частей одинакового размера и склеить. Можно придать подставкам цвет, покрасив верхушки пробок. Это оригинальный способ украсить свой обеденный стол и одновременно защитить его!

Указатели мест для гостей

Еще один оригинальный трюк – использовать пробки для обозначения места гостей во время семейного ужина или особого события. Сделайте горизонтальный надрез на корковой пробке ножом. Остается только вставить листок с именем и фамилией ваших гостей и расставить пробки на нужных местах.

Кроме того, не все знают, что после открытия бутылки пробку можно поставить обратно! Все, что нужно сделать — это погрузить ее в кипяток примерно на десять минут. Тепло от воды размягчит пробку и ее будет легче вернуть на место.

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