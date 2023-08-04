Укр

Не торопитесь выбрасывать: 5 идей, что можно сделать из пробок от шампанского

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пробка от шампанского может еще пригодиться
Пробка от шампанского может еще пригодиться. Фото freepik.com

Как превратить корковую пробку в экологически чистый полезный предмет

Пробковые пробки можно применять не только для закрытия бутылок вина и шампанского. В домашних условиях их можно использовать разными, порой самыми неожиданными способами, как и старые футболки.

Портал santeplusmag предлагает простые и оригинальные идеи, что можно сделать из пробок от бутылок. После того как мы откупорили вино или шампанское, возникает рефлекс отправить пробку в мусорное ведро. Не делайте этого! Полезно знать, как превратить ее в экологически чистый полезный предмет.

Что можно сделать из пробок от винных бутылок

Свечи

Как и красное вино, зажженные свечи ассоциируются с романтикой. Когда вы открываете бутылку вина, не забудьте оставить пробку, чтобы сделать свечу для романтического ужина:

  • окуните пробку в герметичную емкость, наполненную спиртом;
  • оставьте на сутки — корковая пробка впитает спирт и послужит разжигателем;
  • когда время пройдет, поставьте пробку вертикально внутрь огнеупорного подсвечника и подожгите на конце зажигалкой.

Пробка горит очень медленно и не выделяет токсичных испарений для человека или окружающей среды. При условии, конечно, что это корковая пробка, а не пластик!

Корковая пробка
Свеча из корковой пробки

Уловитель запахов

Еще одна чрезвычайно практичная идея – использовать пробку для ухода за холодильником. Потому что даже если за ним правильно ухаживать, этот бытовой прибор может накапливать грязь и запахи пищи.

Если вы заметили сильные и стойкие запахи внутри холодильника, расставьте несколько пробок на разных полках. Они впитают и устранят все неприятные запахи.

Дренаж для домашних растений

Еще один прием, как использовать пробки от бутылок — это применить их для ухода за растениями в горшках. Вы можете поместить несколько штук на дно кашпо или горшка вместо керамзита, гальки или гравия для аэрации почвы.

Также можно покрыть поверхность почвы в горшке корковыми пробками как мульчей. Это защищает корни растения от холода, сырости и, как следствие, плесени.

Подставки

Пробка – это ценный ресурс, который поможет создать полезные предметы или украшения для вашего интерьера. Например, корковые пробки можно использовать для изготовления подставок.

Надо просто разрезать их на несколько частей одинакового размера и склеить. Можно придать подставкам цвет, покрасив верхушки пробок. Это оригинальный способ украсить свой обеденный стол и одновременно защитить его!

Указатели мест для гостей

Еще один оригинальный трюк – использовать пробки для обозначения места гостей во время семейного ужина или особого события. Сделайте горизонтальный надрез на корковой пробке ножом. Остается только вставить листок с именем и фамилией ваших гостей и расставить пробки на нужных местах.

Кроме того, не все знают, что после открытия бутылки пробку можно поставить обратно! Все, что нужно сделать — это погрузить ее в кипяток примерно на десять минут. Тепло от воды размягчит пробку и ее будет легче вернуть на место.

Ранее мы писали, как без труда заострить терку подручными средствами, чтобы была как новая.

Теги:
#Советы #Лайфхак #Полезное