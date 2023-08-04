Как избавиться от пыли надолго: многие делают это неправильно

Лайфхаки, благодаря которым эффект от уборки сохранится надолго

Иногда причина того, что в доме не так чисто, как хотелось бы, кроется не в частоте уборки, а в том, как ее проводят. Даже при, казалось бы, элементарном вытирании пыли, многие допускают ошибки. Использование неправильных инструментов или методов, пропуск мест, где скапливается пыль, все это может свести на нет даже самые упорные усилия по очистке.

Специалист по уборке Марла Мок рассказала о правилах, которых стоит придерживаться во время уборки.

Как правильно вытирать пыль

Порядок уборки

Лучший подход при уборке комнаты — делать это сверху вниз. Это позволяет грязи, которая удаляется из более высоких мест, падать на пол, где ее можно собрать пылесосом. Также лучше начинать уборку в комнате слева от дверного проема. Очистка сверху вниз и слева направо обеспечит действительно тщательную работу.

Инструменты

Для уборки пыли рекомендуют использовать чистую ткань из микрофибры, смоченную водой из пульверизатора. Ткань должна быть достаточно влажной, чтобы собирать пыль, не оставляя следов влаги.

При использовании спрея от пыли или полироля средство нужно наносить на тряпку, а не на поверхность.

Техника уборки

Идеально собрать пыль смятой или скомканной тряпкой невозможно. Если аккуратно сложить тряпку и держать ее ровной, ею будет легче управлять, и она обеспечит наилучшую чистоту.

Следите за тем, чтобы ткань касалась поверхности, когда вы плавно проводите ею по каждому предмету мебели; затем осторожно поднимите ее, прежде чем перейти к следующей области. Не нужно трясти тканью.

Уборка в неочевидных местах

Во время уборки первым делом убирается пыль, которая находится на видимых поверхностях — телевизоре, полке, тумбах и т.д. Но в углах комнаты, на светильниках, верхних частях дверных проемов пыль остается. Дверные косяки, выключатели, плинтусы и осветительные приборы нужно обязательно очищать от пыли. То же самое касается жалюзи и оконных рам.

Уборка под крупной мебелью

По возможности во время уборки нужно отодвигать крупную бытовую технику и мебель, чтобы точно избавиться от пыли во всех уголках комнаты.

Частота уборки

Не нужно ежедневно хватиться за тряпку, чтобы вытереть пыль. Но четкий график уборки, которая будет включать в себя уборку пыли и мытье пола, поможет поддерживать чистоту в доме.

Стирка постельного белья

Постельные принадлежности могут быть основным источником пыли в доме. Смена и стирка постельного белья раз в неделю может помочь предотвратить это.

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