Два продукта сделают обычные деруны шедевром: хитрый трюк

Казалось бы, как можно улучшить и столь вкусные драники? Но можно

Деруны – уникальное блюдо. Несмотря на то, что готовить вкусные, хрустящие и сочные картофельные оладьи совсем несложно, их любят все. Но, как оказалось, даже вкус идеала можно улучшить.

Стоит добавить некоторые продукты – и вкус блюда заиграет новыми красками. На Ukr.Media рассказали, что это за чудо-компоненты.

Готовить драники совсем несложно. Нужно взять самые обычные продукты — картофель, репчатый лук и соль. Муку добавляют редко, только если тесто получилось слишком редким. А можно добавить кое-что, что превратит обычные картофельные лепешки в изысканное ресторанное блюдо.

Грибы

Грибы можно брать свежие или сушеные. Если свежие грибы, их следует тонко нарезать и добавить в картофельное тесто.

С сушеными грибами все немного сложнее – их нужно предварительно отварить, а затем измельчить, не без помощи блендера. Но в обоих случаях будет очень вкусно. Картофель и грибы образуют идеальный метч.

Сыр

Этот продукт сделает бреши более изысканными. Натертый сыр положить в готовое картофельное тесто и перемешать, а затем жарить. Подойдет и творог, нарезанный слайсами. Его кладут внутрь лепешек следующим образом: наливают часть теста на сковороду, кладут кусок сыра и покрывают еще порцией теста. Жарят до готовности.

Можно и объединить эти два приложения в одном блюде. Также мы рассказывали, как пожарить вкусные сладкие гренки.