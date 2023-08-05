Неприятного запаха как не бывало: просто бросьте дрожжи на ночь в унитаз

Что делать, если из унитаза воняет

Откуда неприятный запах в туалете, пояснять никому не надо. И даже использование дорогих ароматизированных спреев десять раз подряд не приносит избавления надолго — через некоторое время запах возвращается. Есть несколько хитрых уловок, которые могут помочь содержать туалет в чистоте и свежести.

Но неприятный запах может держаться долго, поскольку в помещении нет окон, и еще дольше, если оно плохо проветривается. Как сделать хороший запах в туалете, советует портал santeplus.

Чем можно убрать запах из туалета

Любители уборки рекомендуют использовать кубик пивных дрожжей, хотя мало кто слышал о дезодорирующих свойствах этого продукта. В дополнение к использованию на кухне или в косметике, оказывается, что пивные дрожжи также являются идеальным средством для очищения туалетов.

Кроме того, дрожжи не содержат консервантов или коррозионных веществ:

вечером растворите маленький кубик в стакане кипятка;

когда вы получите рыхлую консистенцию, вылейте ее прямо в унитаз;

оставьте на всю ночь или на протяжении минимум 8 часов ;

; на следующий день смойте воду в унитазе.

Пакетик пивных дрожжей вместо кубика будет давать точно такой же эффект — никаких неприятных запахов в воздухе. Вам нужно только поместить их в миску, добавив маленькую ложку сахара. Оставьте на ночь и смойте туалет на следующее утро.

Ранее мы рассказывали, какие два ингредиента очистят ваш унитаз лучше, чем отбеливатель. Средство зарекомендовало себя на протяжении многих лет.