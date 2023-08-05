Не выбрасывайте, даже если завонялось: чем протереть мебель до блеска

Такой способ очистки от пыли давно используют китаянки

Жизнь в Китае может поразить даже опытного туриста. Особенно стоит обратить внимание на китайские обычаи, связанные с уборкой. К примеру, местные хозяйки давно борются с неприятным запахом в унитазе чайными пакетиками. И это еще не все бытовые секреты Поднебесной.

Китаянки часто прибегают к "химии", но больше предпочитают народные средства. Они успешно справляются с пылью на мебели с помощью натуральных продуктов, в частности, испорченных, пишет ukr.media.

Чем натереть мебель от пыли и для блеска

Используйте испорченное молоко. Кислота, содержащаяся в таком продукте, придает поверхности красивый блеск и ровный оттенок. Аналогичный эффект достигается при обработке лакированных поверхностей и мрамора. После протирание состав с мебели тщательно смывают, чтобы избежать неприятных запахов. Это создает желаемый результат: мебель становится сверкающей, а пыль на ней становится незаметной.

Ранее мы рассказывали, чем стоит протирать телевизор, чтобы не повредить его. Также существует еще один способ китайских хозяек убрать пыль в самых труднодоступных местах.