Пятна от солнцезащитного крема исчезнут без следа: чем их вывести

Избавиться от пятен не так уж и сложно

Под палящее солнце лучше не выходить без нанесения на кожу солнцезащитного крема. Но во время его использования случаются неприятности — средство оставляет жирные маслянистые пятна на одежде, а иногда даже на мебели и коврах.

Такие загрязнения можно удалить довольно легко. Но только в том случае, если взяться за стирку как можно скорее. Если же с момента попадания крема на одежду прошло довольно много времени, придется потрудиться.

Как удалить пятна от солнцезащитного крема с одежды

Перед тем как приступать к удалению пятна, проверьте средство для стирки или чистящий раствор на незаметном участке, чтобы убедиться, что он не обесцвечивает ткань. Если на одежде появилось пятно от солнцезащитного крема, не поддавайтесь желанию немедленно потереть его. Это только углубит пятно в волокна ткани и затруднит его удаление.

Используйте пятновыводитель для предварительной стирки или каплю сильнодействующего жидкого моющего средства.

Нанесите средство на пятно от солнцезащитного крема пальцами или щеткой с мягкой щетиной и оставьте на 15 минут.

Добавьте в стиральную машину сильнодействующее моющее средство и постирайте вещь на самой высокой температуре, указанной на этикетке по уходу.

Если этот способ не помог, постирайте загрязненную одежду с помощью имеющегося в продаже средства для удаления ржавчины, пишет Thespruce.

Как удалить пятна от солнцезащитного крема на ковре и обивке

Используйте тупой нож или ложку, чтобы снять солнцезащитный крем с ковра или обивки. Сделайте это как можно скорее, чтобы средство не впиталось в ткань. Не используйте ткань, чтобы вытереть солнцезащитный крем, это только протолкнет его глубже в волокна ковра.

Смешайте раствор одной чайной ложки жидкого средства для мытья посуды с одним стаканом теплой воды. Если у вас жесткая вода, используйте вместо нее дистиллированную воду.

Смочите белую ткань или щетку с мягкой щетиной в чистящем растворе и пройдитесь по пятну.

Тщательно промойте участок чистой тканью, смоченной в воде. Следите за тем, чтобы не переувлажнить обивку, потому что это может привести к появлению плесени.

Дайте ковру или обивке высохнуть на воздухе (желательно вдали от прямых солнечных лучей), затем пропылесосьте.

Если пятно на ковре или обивке не было обработано быстро и стало коричневым, смешайте одну столовую ложку перекиси водорода с 2 столовыми ложками воды. Нанесите раствор ватным тампоном или пипеткой и промокните чистой тканью. Не используйте этот метод на темных коврах, так как перекись водорода может вызвать выцветание.

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