Забудете, что это такое навсегда: хитрости, как выгнать из дома тараканов

Лучшие методы уничтожения этих паразитов

Тараканы — это надоедливая и трудновыводимая угроза спокойствию и гигиене вашего дома. Поэтому, как только вы заметили в своем жилище хоть одного этого вредителя, сразу же вооружайтесь средствами против них. К счастью, есть несколько хитростей с подручными материалами, что вам даже не придется бежать в магазин за химией.

Есть целый ряд домашних средств, способных уничтожить этих насекомых, пишет santeplus. И большой плюс в том, что большинство из них не вредны ни для детей, ни для домашних животных.

Как избавиться от тараканов

Пищевая сода

Это ценный повседневный союзник во многих отношениях. Смешайте немного соды с сахаром, чтобы привлечь тараканов сладостью, и как только этот порошок будет проглочен, внутренности вредителей будут набухать и расширятся, что в конечном итоге убьет их.

Борная кислота

Борная кислота — желудочный яд, к которому тараканы не имеют устойчивости. Смешайте продукт с равными частями сахара и воды. Налейте раствор в открытую банку, и поставьте ее там, где шествуют эти паразиты. Как только тараканы съедят смесь, они будут уничтожены.

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