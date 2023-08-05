Будет как новый: простейший трюк, как удалить пятна известкового налета с унитаза

Не бойтесь использовать натуральные и экологические продукты для очистки туалетов

Из-за отсутствия регулярного ухода на нашем унитазе появляются пятна извести. Поэтому для их устранения требуется тщательная очистка. И многие прибегают к обычным моющим средствам, в состав которых входят химические вещества. Однако натуральные продукты не менее эффективны.

Мы предлагаем вам использовать простейшую технику, которая естественным образом избавит вас от известковых пятен , черных отложений и других стойких загрязнений в туалете. Подробной инструкцией поделился портал santeplus.

Как удалить стойкие пятна известкового налета с унитаза

Чтобы сделать новый унитаз, мы предлагаем вам следовать этим инструкциям.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

вантуз

уксус

резиновые перчатки

чистые полотенца

туалетная щетка

туалетная бумага

Прежде чем начать, выкачайте воду из чаши с помощью вантуза, а затем попробуйте удалить всю воду, если считаете это необходимым. Затем нанесите уксус на дно унитаза, а затем на его стенки, чтобы лучше покрыть трудные и особо застарелые пятна. Затем пропитайте горсть туалетной бумаги уксусом и еще раз протрите испачканные места. После оставьте все на ночь, а утром вычистите всю чашу ершиком для унитаза.

"Телеграф" писал ранее, зачем добавлять в унитаз использованный чайный пакетик. Хозяйкам подсказали интересную хитрость.