Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви: поможет дешевое средство из аптеки

С помощью одного средства из аптеки обув перестанет вонять

При выборе обуви в магазине покупатели в первую очередь пытаются выбрать удобную пару из качественных материалов. Но заранее оценить, будет ли обувь выделять неприятный запах – невозможно. Если выбор был неудачный, не спешите выбрасывать вонючую пару. Ведь есть много способов убрать неприятный запах, независимо от причин его возникновения.

Одним из таких простых и дешевых способов поделилось издание Pvsli.

Чем убрать неприятный запах в обуви

Чаще всего причиной неприятного запаха в обуви являются вредные микроорганизмы. Поэтому для решения проблемы нужно уничтожить вредителей. Поможет в этом раствор марганцовки (перманганата калия). Использовать это вещество нужно с особой осторожностью. И не рекомендуется применять на белой обуви, потому что оно может окрасить ее.

Для приготовления раствора понадобится 5-8 кристалликов марганца и литр воды. Соедините компоненты, смочите ватный диск полученным раствором и протрите внутреннюю часть обуви с неприятным запахом. Дайте паре просохнуть и можно снова ее обувать.

Ранее "Телеграф" писал о "сухом" методе борьбы с неприятным запахом в обуви.