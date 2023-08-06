С помощью спирта: как проверить, не разбавлено ли молоко

Пару секунд — и вы уверены в молоке!

Молоко — незаменимый продукт на любой кухне. Приготовление домашней выпечки или пышных оладий — здесь без этого важного ингредиента точно не обойтись.

Можно ли в домашних условиях определить качество молока и выяснить, было ли оно разбавлено водой? Да, и несколько способов нам подскажет "РБК-Украина".

Как определить качество молока

Для первого способа вам отлить в емкость небольшое количество, около 50 грамм. В него добавьте спирт по таким пропорциям: 2 части спирта на 1 часть молока. После этого закройте смесь в банке и тщательно мешать в течение 1 минуты.

Резко вылейте смесь на тарелку. Если молоко качественное, в течение нескольких секунд в посуде должны создаваться молочные сгустки. Чем больше молоко разбавлено водой, тем дольше продолжается этот процесс.

Для следующего метода возьмите стакан обычной теплой воды, и понемногу добавляйте туда немного молока. Чистое молоко всплывет на поверхности, а разбавленное смешается с водой.

Если в молоко добавить парочку капель йода, можно определить наличие в нем крахмала. Обычно крахмал добавляют в напиток, чтобы тот казался внешне более густым. Если крахмал в молоке есть, то жидкость приобретет голубой оттенок. А если молоко стало желтым — все с напитком хорошо.

Ранее мы рассказывали, как определить натуральность сметаны. Вы будете уверены в качестве продуктов с материалами "Телеграфа".