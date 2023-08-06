Плита очистится от жира за пару минут: секрет хитрых домохозяек

Быстрый и простой способ отмыть плиту от липкого жира

Приготовление блюд на масле часто приводит к тому, что вся поверхность плиты остается забрызгана липкими каплями жира, которые впоследствии трудно удалить без использования специальных средств. Один из способов очистки предполагает использование хозяйственного мыла.

Но некоторые домохозяйки не тратят время и силы на приготовление очищающих растворов, а пользуются другим методом.

Как отмыть плиту от жира за 2 минуты

На загрязненную поверхность плиты нужно нанести чистящее средство. Это может быть средство для мытья посуды, покупная химия, либо натуральное средство для печки.

Поверхность плиты нужно накрыть пищевой пленкой (плита не должна быть слишком горячей, чтобы пленка не расплавилась) и подуть на нее феном в течение 2 минут. Перед использованием фена убедитесь, что ваша плита выключена.

Воздействие тепла на липкий слой грязи способствует его размягчению и легкому удалению. Спустя пару минут пленку нужно убрать, собрать разъевшуюся грязь губкой и протереть плиту чистой тряпкой.

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